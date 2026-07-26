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Балістична атака РФ на Київ: у трьох районах столиці виникли пожежі
Унаслідок атаки РФ на Київ в ніч на 26 липня сталися пожежі у кількох районах міста.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Шевченківський район
У Шевченківському районі уламки ворожої цілі впали на 18-поверховий будинок. Сталося загоряння на рівні 7-8 поверхів.
Соломʼянський район
У Соломʼянському внаслідок падіння уламків сталося загоряння на території нежитлової забудови.
Деснянський район
У Деснянському районі горять автівки та парковці. Екстрені служби прямують на місця.
Що передувало?
Нагадаємо, що у ніч на 26 липня у Києві лунали вибухи під час повітряної тривоги у зв'язку із загрозою застосування ворогом балістичних ракет.
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Навіть якщо розвідка зафіксує пуск миттєво, час польоту української ракети або дрона до Брянської області дозволяє пусковій установці ворога змінити позицію.
Найчастіше удари завдаються не по самих пускових установках, які важко "впіймати", а по стаціонарних об'єктах: місцях збереження ракет (конкретні арсенали ГРАУ), військових аеродромах та базах забезпечення.