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Новини Ракетна атака на Київ
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Балістична атака РФ на Київ: у трьох районах столиці виникли пожежі

пожежа

Унаслідок атаки РФ на Київ в ніч на 26 липня сталися пожежі у кількох районах міста.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Шевченківський район

У Шевченківському районі уламки ворожої цілі впали на 18-поверховий будинок. Сталося загоряння на рівні 7-8 поверхів.

Читайте також: РФ атакувала Київ балістикою: у столиці фіксують задимлення (оновлено)

Соломʼянський район 

У Соломʼянському внаслідок падіння уламків сталося загоряння на території нежитлової забудови.

Деснянський район

У Деснянському районі горять автівки та парковці. Екстрені служби прямують на місця.

Що передувало?

Нагадаємо, що у ніч на 26 липня у Києві лунали вибухи під час повітряної тривоги у зв'язку із загрозою застосування ворогом балістичних ракет.

Читайте також: Вибухи пролунали у Києві: Росія атакувала балістичними ракетами

Автор: 

Київ (16692) Кличко Віталій (2709) пожежа (4438) атака (1820)
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Топ коментарі
+4
Знов ішак смачно жере та солодко спить за кордоном, а в цей час Київ розносять балістикою.
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26.07.2026 01:25 Відповісти
+2
Російські балістичні ракети "Іскандер-М" запускаються з мобільних самохідних пускових установок. Вони виїжджають на позицію, роблять пуск і одразу залишають місце, щоб уникнути вогню у відповідь.
Навіть якщо розвідка зафіксує пуск миттєво, час польоту української ракети або дрона до Брянської області дозволяє пусковій установці ворога змінити позицію.
Найчастіше удари завдаються не по самих пускових установках, які важко "впіймати", а по стаціонарних об'єктах: місцях збереження ракет (конкретні арсенали ГРАУ), військових аеродромах та базах забезпечення.
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26.07.2026 01:53 Відповісти
+1
Боже збережи усіх алкозалежних аборіґенов моґо фатерлянду Сирець та працівників УТ Хрещатик 26 кінця 80х-початку 90х.
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26.07.2026 01:16 Відповісти

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