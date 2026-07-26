Балістична атака РФ на Київ: у трьох районах столиці виникли пожежі

Унаслідок атаки РФ на Київ в ніч на 26 липня сталися пожежі у кількох районах міста.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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Шевченківський район

У Шевченківському районі уламки ворожої цілі впали на 18-поверховий будинок. Сталося загоряння на рівні 7-8 поверхів.

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Соломʼянський район

У Соломʼянському внаслідок падіння уламків сталося загоряння на території нежитлової забудови.

Деснянський район

У Деснянському районі горять автівки та парковці. Екстрені служби прямують на місця.

Що передувало?

Нагадаємо, що у ніч на 26 липня у Києві лунали вибухи під час повітряної тривоги у зв'язку із загрозою застосування ворогом балістичних ракет.

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