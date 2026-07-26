Рашисти вдарили по Кривому Рогу: горить ТЦ (оновлено). ФОТО

Під ранок 26 липня 2026 року ворог завдав удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

За даними ОВА, зайнялася пожежа у торгівельному центрі.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Оновлена інформація

Як пізніше зазнчив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, рятувальники вже локалізували пожежу. Йде гасіння. Міськводоканал та інші комунальні підприємства забезпечують безперебійний підвоз води.

Станом на цю годину - без постраждалих.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили по об’єкту інфраструктури в Кривому Розі: загинула людина, є постраждалі.