Міністр транспорту Латвії Козловскіс пропонує прибрати дорожні знаки з вказівками на РФ та Білорусь: "Не бачу потреби в рекомендаціях цього напрямку"
Міністр транспорту Латвії Ріхардс Козловскіс заявив, що країні не потрібні дорожні знаки з вказівками на Росію та Білорусь.
Про це він сказав в інтерв'ю агентству LETA, передає Delfi, інформує Цензор.НЕТ.
Замінити знаки можуть до кінця вересня
Він нагадав, що у лютому цього року Міністерство транспорту винесло на громадське обговорення та узгодження з урядом доповідь, яка передбачає зміну або виправлення до 30 вересня цього року дорожніх знаків, що вказують на Росію та Білорусь.
"Кілька тижнів тому ми нагадали Офісу нового прем'єр-міністра про цю доповідь", - наголосив Козловскіс.
Міністр зазначив, що доповідь уже підготовлена, і від Офісу прем'єра залежить, коли її внесуть до порядку денного Державної канцелярії.
"Звісно, є витрати, але ми готові до цього. Наразі я не бачу потреби в рекомендаціях у цьому напрямку. Це не обов'язково. Можливо, в якомусь далекому майбутньому", - заявив Козловскіс.
Заміна вказівників коштуватиме 120 тисяч євро
За інформацією компанії "Latvijas Valsts ceļi", на державних автошляхах Латвії загалом є 235 вказівників напрямку та інформаційних дорожніх знаків, на яких згадуються назви населених пунктів Росії та Білорусі.
У Міністерстві транспорту додають, що витрати на часткове коригування всіх основних вказівників, що показують кілька напрямків, а також повна заміна знаків із назвами Росії чи Білорусі можуть становити приблизно 120 тисяч євро.
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