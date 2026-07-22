Президент Латвії попередив про ризик диверсій з боку Росії

Латвія наразі не перебуває під прямою воєнною загрозою з боку Росії, однак ризики диверсій залишаються. Влада закликає громадян уважно ставитися до безпеки та повідомляти про підозрілі дії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві президента Латвії Едгарса Рінкевичса, яку цитує LSM.

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Ситуація змінюється швидко

Президент наголосив, що наразі немає безпосередньої воєнної загрози, але не можна виключати інших ризиків. Йдеться насамперед про можливі диверсійні дії.

За його словами, безпекова ситуація постійно змінюється і вимагає уваги як від державних структур, так і від громадян.

"Ми можемо бачити, що ситуація досить динамічно змінюється – щось, що було актуальним кілька місяців тому, вже неактуальне, натомість з’являється щось нове. Тож я дуже вдячний нашим безпековим структурам… Закликаю також громадськість бути активними. Якщо ви помічаєте щось підозріле – інформуйте про це негайно", – зазначив він.

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Попередження про можливі провокації

Латвійський президент також підкреслив, що неможливо передбачити всі сценарії розвитку подій та зазначив, що влада має чесно говорити про обмежені можливості підготовки до всіх ризиків.

Раніше Рінкевичс підтвердив отримання розвідувальної інформації щодо ймовірних провокацій з боку Росії проти країн Балтії.

До слова, прем’єр Латвії Андріс Кулбергс розкритикував країни Європейського Союзу, які блокують новий пакет санкцій проти РФ.