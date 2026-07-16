Прем’єр Латвії розкритикував країни ЄС через блокування санкцій проти РФ

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс розкритикував країни Європейського Союзу, які блокують новий пакет санкцій проти Росії.

Про це йдеться у його коментарі агентству Reuters, про який пише Цензор.НЕТ.

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Критика блокування санкцій і жорстка позиція

Кулбергс висловив незадоволення діями окремих країн ЄС, зокрема Болгарії, які перешкоджають ухваленню 21-го пакета санкцій проти Росії.

За його словами, накладення вето на частини пакета означає співучасть у загибелі українських військових і цивільних.

"Крім того, деякі європейські країни заробляють на цьому великі гроші. Питання в тому, чи хочете ви заробляти гроші, чи хочете ви миру. Обидвох одночасно не можна мати", – зазначив Кулбергс.

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Причини затримки санкцій і позиції країн ЄС

Як повідомляється, Комітет постійних представників ЄС не зміг ухвалити рішення щодо 21-го пакета санкцій. Поки тривають дискусії, було вирішено тимчасово заморозити цінову стелю на російську нафту до 23 липня.

Ухвалення пакета планували до 15 липня через крайній термін перегляду обмежень.

Нагадаємо,17 липня Рада ЄС має ухвалити за письмовою процедурою новий мініпакет санкцій проти Росії. Його анонсувала головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас як відповідь на постійні атаки РФ на цивільне населення України.

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