ЄС 17 липня ухвалить "антидронові" санкції у відповідь на повітряні атаки РФ на Україну, - ЗМІ

17 липня Рада ЄС має ухвалити за письмовою процедурою новий мініпакет санкцій проти Росії. Його анонсувала головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас як відповідь на постійні атаки РФ на цивільне населення України.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на дипломатів ЄС, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Так, зазначається, що новий мініпакет санкцій проти Росії у відповідь на посилення російських балістичних атак проти цивільного населення України буде затверджений ЄС 17 липня.

"Комітет постійних представників ЄС (Coreper) погодився розпочати письмову процедуру затвердження, тож цей пакет санкцій буде офіційно ухвалений завтра", – заявив один зі співрозмовників.

Повідомляється, що пакет буде направлений проти юридичних осіб та персоналій, які причетні до виробництва ударних дронів "Шахед" та "Герань" на території Росії.

Читайте також: У ЄС знову не змогли узгодити 21-й пакет санкцій проти Росії, - ЗМІ

Що передувало

Нагадаємо, 2 липня головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що запропонує розширити санкції проти компаній, які підтримують російський військово-промисловий комплекс, у відповідь на масовану атаку на Київ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЄС знову не змогли узгодити 21-й пакет санкцій проти Росії, - ЗМІ