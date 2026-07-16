ЕС 17 июля примет "антидроновые" санкции в ответ на воздушные атаки РФ на Украину, - СМИ

17 июля Совет ЕС должен принять в письменной форме новый мини-пакет санкций против России. Об этом объявила глава дипломатического ведомства Евросоюза Кая Каллас в ответ на постоянные нападения РФ на гражданское население Украины.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на дипломатов ЕС, передает Цензор.НЕТ.

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Так, отмечается, что новый мини-пакет санкций против России в ответ на усиление российских баллистических атак против гражданского населения Украины будет утвержден ЕС 17 июля.

"Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) согласился начать письменную процедуру утверждения, поэтому этот пакет санкций будет официально принят завтра", — заявил один из собеседников.

Сообщается, что пакет будет направлен против юридических лиц и физических лиц, причастных к производству ударных дронов "Шахед" и "Герань" на территории России.

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Что предшествовало

Напомним, 2 июля верховная дипломатка ЕС Кая Каллас заявила, что предложит расширить санкции против компаний, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс, в ответ на массированную атаку на Киев.

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