Премьер Латвии раскритиковал страны ЕС за блокирование санкций против РФ

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс раскритиковал страны Европейского Союза, которые блокируют новый пакет санкций против России.

Об этом говорится в его комментарии агентству Reuters, о котором пишет Цензор.НЕТ.

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Критика блокирования санкций и жесткая позиция

Кулбергс выразил недовольство действиями отдельных стран ЕС, в частности Болгарии, которые препятствуют принятию 21-го пакета санкций против России.

По его словам, наложение вето на части пакета означает соучастие в гибели украинских военных и гражданских лиц.

"Кроме того, некоторые европейские страны зарабатывают на этом большие деньги. Вопрос в том, хотите ли вы зарабатывать деньги или хотите мира. И то, и другое одновременно невозможно", — отметил Кулбергс.

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Причины задержки санкций и позиции стран ЕС

Как сообщается, Комитет постоянных представителей ЕС не смог принять решение по 21-му пакету санкций. Пока продолжаются дискуссии, было решено временно заморозить ценовой потолок на российскую нефть до 23 июля.

Принятие пакета планировалось до 15 июля в связи с крайним сроком пересмотра ограничений.

Напомним, 17 июля Совет ЕС должен принять в письменной форме новый мини-пакет санкций против России. Его анонсировала главный дипломат Евросоюза Кая Каллас в ответ на постоянные атаки РФ на гражданское население Украины.

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