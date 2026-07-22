Президент Латвии предупредил о риске диверсий со стороны России
Латвия в настоящее время не находится под прямой военной угрозой со стороны России, однако риск диверсий сохраняется. Власти призывают граждан внимательно относиться к вопросам безопасности и сообщать о подозрительных действиях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, которое цитирует LSM.
Ситуация быстро меняется
Президент подчеркнул, что в настоящее время нет непосредственной военной угрозы, но нельзя исключать другие риски. Речь идет прежде всего о возможных диверсионных действиях.
По его словам, ситуация с безопасностью постоянно меняется и требует внимания как со стороны государственных структур, так и со стороны граждан.
"Мы видим, что ситуация меняется довольно динамично — то, что было актуально несколько месяцев назад, уже неактуально, зато появляется что-то новое. Поэтому я очень благодарен нашим силовым структурам… Призываю также общественность проявлять активность. Если вы замечаете что-то подозрительное — немедленно сообщайте об этом", — отметил он.
Предупреждение о возможных провокациях
Президент Латвии также подчеркнул, что невозможно предвидеть все сценарии развития событий, и отметил, что власти должны честно говорить об ограниченных возможностях подготовки ко всем рискам.
Ранее Ринкевичс подтвердил получение разведывательной информации о вероятных провокациях со стороны России против стран Балтии.
К слову, премьер Латвии Андрис Кулбергс раскритиковал страны Европейского Союза, которые блокируют новый пакет санкций против РФ.
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