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Київ під атакою РФ: у місті пролунали вибухи
У ніч проти 28 липня російські війська атакують Київ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Тривога і вибухи у столиці
У столиці було оголошено повітряну тривогу. Мешканців закликали негайно пройти до укриттів цивільного захисту.
Повітряні сили також попереджали про рух ворожих цілей у напрямку столиці.
Фіксували дрони і ракету
За інформацією військових, у бік Києва летіли реактивні дрони. Згодом у місті пролунали перші вибухи.
Крім того, о 00:54 було зафіксовано ракету у Київській області. Вона рухалася у напрямку Макарова.
Оновлюється.
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