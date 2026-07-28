Київ під атакою РФ: у місті пролунали вибухи

У ніч проти 28 липня російські війська атакують Київ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

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Тривога і вибухи у столиці

У столиці було оголошено повітряну тривогу. Мешканців закликали негайно пройти до укриттів цивільного захисту.

Повітряні сили також попереджали про рух ворожих цілей у напрямку столиці.

Фіксували дрони і ракету

За інформацією військових, у бік Києва летіли реактивні дрони. Згодом у місті пролунали перші вибухи.

Крім того, о 00:54 було зафіксовано ракету у Київській області. Вона рухалася у напрямку Макарова.

Оновлюється.

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