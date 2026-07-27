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Новини Атака безпілотників
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РФ атакує Україну увечері 27 липня: у низці областей повітряна тривога (оновлено)

дрони,шахеди

Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 27 липня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 20:16 - КАБи на Сумщину.

О 20:23 - Ракета через Харківщину.

О 20:23 - Ракета курсом на Люботин.

О 20:25 - Швидкісна ціль на Харків/Рогань.

О 20:33 - Реактивні БпЛА з Брянщини на Чернігівщину.

О 20:40 - КАБи на Харківщину.

О 20:41 - Реактивні БпЛА на Чернігів.

О 20:47 - КАБи на Харківщину.

О 20:53 - Реактивні БпЛА з Чернігівщини на Київське водосховище.

Оновлена інформація

О 21:11 - Повторні пуски КАБ на Харківщину.

О 21:18 - Ракета через Сумщину.

О 21:21 -  БпЛА на півночі від Харкова змінним курсом.

Оновлена інформація

О 21:31 - Група БпЛА на Запоріжжя з півдня.

О 21:36 - Житомирщина: група БпЛА повз Малин курсом на Київщину.

О 21:37 - КАБи на Харківщину, Донеччину, Запоріжжя.

О 21:40 - БпЛА курсом на Харків з півночі.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Також дивіться: Пілот винищувача зафільмував знищення російської повітряної цілі над Миколаєвом. ВIДЕО

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безпілотник БпЛА (5710) обстріл (35861) Шахед (2384)
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