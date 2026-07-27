РФ атакує Україну увечері 27 липня: у низці областей повітряна тривога (оновлено)
Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 27 липня.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 20:16 - КАБи на Сумщину.
О 20:23 - Ракета через Харківщину.
О 20:23 - Ракета курсом на Люботин.
О 20:25 - Швидкісна ціль на Харків/Рогань.
О 20:33 - Реактивні БпЛА з Брянщини на Чернігівщину.
О 20:40 - КАБи на Харківщину.
О 20:41 - Реактивні БпЛА на Чернігів.
О 20:47 - КАБи на Харківщину.
О 20:53 - Реактивні БпЛА з Чернігівщини на Київське водосховище.
Оновлена інформація
О 21:11 - Повторні пуски КАБ на Харківщину.
О 21:18 - Ракета через Сумщину.
О 21:21 - БпЛА на півночі від Харкова змінним курсом.
Оновлена інформація
О 21:31 - Група БпЛА на Запоріжжя з півдня.
О 21:36 - Житомирщина: група БпЛА повз Малин курсом на Київщину.
О 21:37 - КАБи на Харківщину, Донеччину, Запоріжжя.
О 21:40 - БпЛА курсом на Харків з півночі.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
Будь ласка, зачекайте...
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