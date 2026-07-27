РФ атакует Украину вечером 27 июля: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)
Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 27 июля.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 20:16 — БПЛА в Сумской области.
В 20:23 — ракета через Харьковскую область.
В 20:23 — ракета курсом на Люботин.
В 20:25 — скоростная цель в направлении Харькова/Рогани.
В 20:33 — реактивные БПЛА из Брянской области в Черниговскую область.
В 20:40 — КАБы в Харьковскую область.
В 20:41 — реактивные БПЛА на Чернигов.
В 20:47 — КАБы в Харьковскую область.
В 20:53 — реактивные БПЛА из Черниговской области на Киевское водохранилище.
Обновленная информация
В 21:11 - повторные пуски КАБ в Харьковскую область.
В 21:18 - ракета через Сумщину.
В 21:21 – БпЛА на севере от Харькова переменным курсом.
Обновленная информация
В 21:31 – группа БпЛА на Запорожье с юга.
В 21:36 - Житомирщина: группа БпЛА мимо Малина курсом на Киевщину.
В 21:37 – КАБы на Харьковщину, Донетчину, Запорожье.
В 21:40 – БпЛА курсом на Харьков с севера.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
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