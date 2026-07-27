РФ атакует Украину вечером 27 июля: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)

Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 27 июля.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 20:16 — БПЛА в Сумской области.

В 20:23 — ракета через Харьковскую область.

В 20:23 — ракета курсом на Люботин.

В 20:25 — скоростная цель в направлении Харькова/Рогани.

В 20:33 — реактивные БПЛА из Брянской области в Черниговскую область.

В 20:40 — КАБы в Харьковскую область.

В 20:41 — реактивные БПЛА на Чернигов.

В 20:47 — КАБы в Харьковскую область.

В 20:53 — реактивные БПЛА из Черниговской области на Киевское водохранилище.

Обновленная информация

В 21:11 - повторные пуски КАБ в Харьковскую область.

В 21:18 - ракета через Сумщину.

В 21:21 – БпЛА на севере от Харькова переменным курсом.

Обновленная информация

В 21:31 – группа БпЛА на Запорожье с юга.

В 21:36 - Житомирщина: группа БпЛА мимо Малина курсом на Киевщину.

В 21:37 – КАБы на Харьковщину, Донетчину, Запорожье.

В 21:40 – БпЛА курсом на Харьков с севера.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

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