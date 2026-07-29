УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7105 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація в Чорному морі
123 5

Сибіга прийняв запрошення глави МЗС Ізраїлю відвідати країну та обговорив із ним ескалацію РФ у Чорному морі

Сибіга прийняв запрошення до Ізраїлю

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прийняв запрошення відвідати Ізраїль від свого колеги Гідеона Саара.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Сибіги в соціальній мережі X.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Діалог про безпеку та співпрацю

Під час розмови сторони обговорили ситуацію в Чорному морі. Зокрема, йшлося про посилення атак Росії на цивільне судноплавство та наслідки цих дій.

"Під час нашої розмови я поінформував про ескалацію з боку Росії терористичних дій проти цивільних суден та свободи судноплавства в Чорному морі, а також про їхні наслідки для глобальної продовольчої безпеки, зокрема для Ізраїлю як імпортера", - зазначив Сибіга.

Читайте також: Іран вимагає від України відшкодування за затоплене судно

Плани візиту і подальші контакти

Він також повідомив, що прийняв запрошення ізраїльської сторони відвідати країну. Окрім цього, поінформував колегу про підготовку заходів до 85-ї річниці трагедії Бабиного Яру.

Сторони домовилися підтримувати контакти на високому рівні та продовжувати співпрацю в міжнародних організаціях.

Нагадаємо, російські окупанти 28 липня завдали удару по цивільному судну в акваторії Чорного моря. Під атаку потрапив корабель під прапором Ліберії, який стояв на рейді без екіпажу та вантажу.

Автор: 

Ізраїль (1782) МЗС (4215) Чорне море (1617) атака (1840) Сибіга Андрій (1071)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 