Сибіга прийняв запрошення глави МЗС Ізраїлю відвідати країну та обговорив із ним ескалацію РФ у Чорному морі
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прийняв запрошення відвідати Ізраїль від свого колеги Гідеона Саара.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі Сибіги в соціальній мережі X.
Діалог про безпеку та співпрацю
Під час розмови сторони обговорили ситуацію в Чорному морі. Зокрема, йшлося про посилення атак Росії на цивільне судноплавство та наслідки цих дій.
"Під час нашої розмови я поінформував про ескалацію з боку Росії терористичних дій проти цивільних суден та свободи судноплавства в Чорному морі, а також про їхні наслідки для глобальної продовольчої безпеки, зокрема для Ізраїлю як імпортера", - зазначив Сибіга.
Плани візиту і подальші контакти
Він також повідомив, що прийняв запрошення ізраїльської сторони відвідати країну. Окрім цього, поінформував колегу про підготовку заходів до 85-ї річниці трагедії Бабиного Яру.
Сторони домовилися підтримувати контакти на високому рівні та продовжувати співпрацю в міжнародних організаціях.
Нагадаємо, російські окупанти 28 липня завдали удару по цивільному судну в акваторії Чорного моря. Під атаку потрапив корабель під прапором Ліберії, який стояв на рейді без екіпажу та вантажу.
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