Україна отримала від ЄС ще 3,47 млрд євро на оборону та першочергові потреби
Україна отримала від Європейського Союзу черговий транш у 3,47 млрд євро в межах механізму Ukraine Support Loan. Кошти спрямують на зміцнення оборони та фінансування першочергових потреб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
"Отримали черговий транш 3,47 млрд євро від ЄС в межах Ukraine Support Loan. Ці кошти будуть спрямовані на посилення оборони та фінансування першочергових потреб", - зазначив він.
Загалом у 2026 році в межах цього механізму передбачено 45 млрд євро для України. Станом на сьогодні залучено 11,6 млрд: 3,2 млрд - на бюджетні потреби та 8,4 млрд - на оборонні.
"Дякую Європейській комісії та всім державам-членам ЄС за послідовну підтримку України", - додав Корецький.
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