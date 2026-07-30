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Україна отримала від ЄС ще 3,47 млрд євро на оборону та першочергові потреби

ЄС перерахував Україні 3,47 млрд євро в межах Ukraine Support Loan

Україна отримала від Європейського Союзу черговий транш у 3,47 млрд євро в межах механізму Ukraine Support Loan. Кошти спрямують на зміцнення оборони та фінансування першочергових потреб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомив Прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

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"Отримали черговий транш 3,47 млрд євро від ЄС в межах Ukraine Support Loan. Ці кошти будуть спрямовані на посилення оборони та фінансування першочергових потреб", - зазначив він.

Загалом у 2026 році в межах цього механізму передбачено 45 млрд євро для України. Станом на сьогодні залучено 11,6 млрд: 3,2 млрд - на бюджетні потреби та 8,4 млрд - на оборонні.

"Дякую Європейській комісії та всім державам-членам ЄС за послідовну підтримку України", - додав Корецький.

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