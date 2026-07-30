РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12099 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Европы
360 5

Украина получила от ЕС ещё 3,47 млрд евро на оборону и первоочередные нужды

ЕС перечислил Украине 3,47 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan

Украина получила от Европейского Союза очередной транш в размере 3,47 млрд евро в рамках механизма Ukraine Support Loan. Средства будут направлены на укрепление обороны и финансирование первоочередных нужд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Получили очередной транш в размере 3,47 млрд евро от ЕС в рамках механизма Ukraine Support Loan. Эти средства будут направлены на укрепление обороны и финансирование первоочередных нужд", — отметил он.

Всего в 2026 году в рамках этого механизма для Украины предусмотрено 45 млрд евро. На сегодняшний день привлечено 11,6 млрд: 3,2 млрд — на бюджетные нужды и 8,4 млрд — на оборонные.

"Благодарю Европейскую комиссию и все государства-члены ЕС за последовательную поддержку Украины", — добавил Корецкий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кредит ЕС на €90 млрд: Украина должна провести 25 реформ для получения новых траншей

Автор: 

помощь (8622) транш (289) Евросоюз (18806) Корецкий Сергей (55)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 