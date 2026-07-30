Украина получила от ЕС ещё 3,47 млрд евро на оборону и первоочередные нужды
Украина получила от Европейского Союза очередной транш в размере 3,47 млрд евро в рамках механизма Ukraine Support Loan. Средства будут направлены на укрепление обороны и финансирование первоочередных нужд.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
"Получили очередной транш в размере 3,47 млрд евро от ЕС в рамках механизма Ukraine Support Loan. Эти средства будут направлены на укрепление обороны и финансирование первоочередных нужд", — отметил он.
Всего в 2026 году в рамках этого механизма для Украины предусмотрено 45 млрд евро. На сегодняшний день привлечено 11,6 млрд: 3,2 млрд — на бюджетные нужды и 8,4 млрд — на оборонные.
"Благодарю Европейскую комиссию и все государства-члены ЕС за последовательную поддержку Украины", — добавил Корецкий.
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