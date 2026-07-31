Окупанти вирішили знести щонайменше 79 багатоповерхівок у Сіверськодонецьку, - ОВА

Російська окупаційна влада вирішила не відновлювати значну частину зруйнованого житла у Сіверськодонецьку. Натомість у місті планують знести щонайменше 79 багатоповерхівок, пошкоджених під час російського штурму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на начальника Луганської ОВА Олексія Харченка, спочатку окупаційна адміністрація обіцяла відбудувати житловий фонд, однак згодом відмовилася від цих планів.

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За словами Харченка, коли окупанти оцінили вартість відновлення будинків, вони вирішили замість реконструкції масово їх демонтувати.

"У 2026 році загарбники почали ретельно ліквідовувати наслідки воєнних злочинів, які вони скоїли на території Сіверськодонецька. Коли росіяни зрозуміли, що відбудова зруйнованих багатоповерхівок потребує значних капіталовкладень, то швидко забули про обіцянки і почали масово демонтувати ці будинки", – зазначив він.

Очільник Луганської ОВА повідомив, що в попередні роки окупаційна влада вже знесла кілька багатоповерхівок. Відповідно до нового плану, під демонтаж потраплять щонайменше 79 житлових будинків.

За даними Луганської ОВА, нині у Сіверськодонецьку щомісяця розбирають один-два багатоквартирні будинки.

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