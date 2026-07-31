Оккупанты решили снести не менее 79 многоэтажек в Северодонецке, - ОВА

Российские оккупационные власти решили не восстанавливать значительную часть разрушенного жилья в Северодонецке. Вместо этого в городе планируют снести не менее 79 многоэтажных домов, поврежденных во время российского штурма.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Луганской ОВА Алексея Харченко, сначала оккупационная администрация обещала восстановить жилой фонд, однако впоследствии отказалась от этих планов.

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По словам Харченко, когда оккупанты оценили стоимость восстановления домов, они решили вместо реконструкции массово их снести.

"В 2026 году захватчики начали тщательно ликвидировать последствия военных преступлений, которые они совершили на территории Северскодонецка. Когда россияне поняли, что восстановление разрушенных многоэтажек требует значительных капиталовложений, то быстро забыли об обещаниях и начали массово демонтировать эти дома", - отметил он.

Глава Луганской ОВА сообщил, что в предыдущие годы оккупационные власти уже снесли несколько многоэтажек. Согласно новому плану, под демонтаж попадут не менее 79 жилых домов.

По данным Луганской ОВА, в настоящее время в Северодонецке ежемесячно разбирают один-два многоквартирных дома.

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