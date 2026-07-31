РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12746 посетителей онлайн
Новости Ситуация на оккупированной Луганщине
570 1

Оккупанты решили снести не менее 79 многоэтажек в Северодонецке, - ОВА

В Северодонецке оккупанты планируют снести не менее 79 многоэтажек

Российские оккупационные власти решили не восстанавливать значительную часть разрушенного жилья в Северодонецке. Вместо этого в городе планируют снести не менее 79 многоэтажных домов, поврежденных во время российского штурма.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Луганской ОВА Алексея Харченко, сначала оккупационная администрация обещала восстановить жилой фонд, однако впоследствии отказалась от этих планов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Харченко, когда оккупанты оценили стоимость восстановления домов, они решили вместо реконструкции массово их снести.

"В 2026 году захватчики начали тщательно ликвидировать последствия военных преступлений, которые они совершили на территории Северскодонецка. Когда россияне поняли, что восстановление разрушенных многоэтажек требует значительных капиталовложений, то быстро забыли об обещаниях и начали массово демонтировать эти дома", - отметил он.

Глава Луганской ОВА сообщил, что в предыдущие годы оккупационные власти уже снесли несколько многоэтажек. Согласно новому плану, под демонтаж попадут не менее 79 жилых домов.

По данным Луганской ОВА, в настоящее время в Северодонецке ежемесячно разбирают один-два многоквартирных дома.

Читайте: В оккупированной Луганской области усилили цензуру и запретили СМИ сообщать о пожарах и разрушениях, - ОГА

Автор: 

оккупация (10623) дома (305) разрушение (200) Луганская область (6726) Северодонецкий район (30) Северодонецк (7)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 