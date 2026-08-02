Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем поверув до лав Лейбористської партії Діану Ебботт, яку звинувачують у поширенні "пропутінської пропаганди". Рішення британського глави уряду викликало критику всередині партії.

Про це пише The Telegraph, інформує Цензор.НЕТ.

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Чергове повернення після скандалів

У четвер Бернем відновив членство Ебботт у Лейбористській партії. Минулого року у липні її вдруге відсторонили від членства в Лейбористській партії після того, як вона повторила свої слова про те, що євреї зазнають расизму інакше, ніж темношкірі люди. Подібні висловлювання вже ставали причиною її першого відсторонення у 2023 році. Тоді ж вона опублікувала допис у соцмережах, у якому назвала Армію оборони Ізраїлю "Єврейськими силами оборони".

Критика допомоги Україні та наративи Кремля

Високопоставлені представники Лейбористської партії занепокоєні тим, що останніми місяцями Ебботт часто критикувала британську військову допомогу Україні.

Однопартійці звинуватили найстаршу за стажем депутатку Палати громад у поширенні "пропутінських наративів" та заявили Бернему, що вона більше не повинна відігравати активної ролі у публічному житті.

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Зокрема, Ебботт називала захист України від агресії РФ "кампанією НАТО проти Росії".

Також нещодавно вона назвала попередження про можливе майбутнє російське вторгнення до західних країн "абсурдними" та заявила, що підтримка України лише підвищує ризики для Великої Британії.

The Telegraph наводить цитату Ебботт під час її виступу на антивоєнній конференції у червні:

"Ми зібралися у вирішальний момент для всіх, хто виступає проти війни та прагне миру. Адже ми намагаємося зупинити не одну війну — нам доводиться боротися за припинення багатьох воєн. Відбувається військове нарощування проти Китаю, тривають війна та блокада Ірану і, нарешті, одна з найбільших воєн у Європі з часів Другої світової війни — кампанія НАТО проти Росії".

Обурення в Лейбористській партії

Критикуючи рішення Бернема, один із депутатів сказав: "Ми не хочемо настільки "широкої партії", яка включає ще й поширення пропутінської пропаганди".

Інший представник поміркованого крила Лейбористської партії додав, що "немає жодної війни НАТО проти Росії, як і жодної західної змови з вигадування російської загрози".

"Росія вторглася в Україну, щоб захопити її території, і веде війну на знищення. Якби такі заяви зробив пересічний громадянин, їх можна було б вважати маренням. Але коли це говорить чинний депутат парламенту — це небезпечно й безвідповідально", - заявив він.

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