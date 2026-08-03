Кремль не бачить підстав для компромісу й розраховує досягти своїх цілей військовим шляхом, - ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін не готовий до компромісів щодо України та продовжує робити ставку на військовий тиск, попри провал попередніх стратегічних розрахунків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть аналітики Центру Карнегі у статті для Foreign Affairs.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автори статті зазначають, що Кремль розглядав три варіанти розвитку подій.

Перший передбачав домовленість із президентом США Дональдом Трампом і нав'язування Україні вигідної Москві мирної угоди. Другий - очікування припинення американської підтримки Києва, після чого Росія мала б досягти перемоги. Третій сценарій полягав у продовженні війни до виснаження України.

На думку авторів, жоден із цих планів не реалізувався. США продовжують надавати Україні розвідувальну підтримку та зберігають санкції проти РФ, а європейські союзники компенсували частину скороченої американської допомоги.

Чому Путін не погоджується на переговори

Попри невдачі, Путін не демонструє готовності змінити свої воєнні цілі. Аналітики вважають, що російська економіка, хоча й перебуває під значним тиском, поки дозволяє Кремлю фінансувати війну.

За їхніми оцінками, Росія витрачає на оборону близько 8% ВВП, перекладаючи значну частину фінансового навантаження на регіони, підприємства та населення через інфляцію й скорочення інших бюджетних видатків.

Кремль спирається на репресії та підтримку населення

У статті зазначається, що російська влада утримує контроль над ситуацією завдяки масштабному репресивному апарату, цензурі, цифровому стеженню та силовим структурам.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про зустріч із Зеленським: Хочу, щоб війна закінчилася

Крім того, українські удари по території РФ Кремль використовує для посилення пропаганди та формування ефекту "згуртування навколо прапора". Автори посилаються на дані незалежного соціологічного центру, згідно з якими дії російської армії підтримує понад 65% опитаних.

Москва зберігає військові можливості

Аналітики також звертають увагу, що Росія продовжує нарощувати виробництво керованих авіабомб і балістичних ракет, а за потреби може вдатися до нової хвилі мобілізації, зосередивши її переважно у бідніших регіонах країни.

Також не виключається посилення гібридного тиску на європейські держави.

У Foreign Affairs доходять висновку, що Путін поки не бачить підстав для реальних переговорів, оскільки вважає, що ще має можливість виснажити Україну та її партнерів.

На думку авторів, Україні та її союзникам слід готуватися до тривалого протистояння, адже Кремль, попри внутрішні проблеми, наразі не відмовляється від продовження війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": І Путіну, і Зеленському доведеться піти на деякі поступки, - Трамп