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І Путіну, і Зеленському доведеться піти на деякі поступки, - Трамп

Трамп зробив заяву про необхідність поступок з боку України та РФ

Президент США Дональд Трамп вважає, що президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Путін мають піти на "деякі поступки", щоб завершити війну.

Про це лідер США заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я сказав: "Вам потрібно покінчити з цією війною". Я думаю, він (Зеленський. - Ред.) хоче укласти угоду, і я думаю, Путін хоче укласти угоду. Але там багато неприязні, як ви, мабуть, помітили", - сказав він.

Журналіст зазначив, що Путін, здається, не дуже готовий до поступок.

"Ну, ніхто не хоче йти на поступки, але їм обом доведеться піти на деякі поступки. Я маю на увазі, їм потрібно укласти угоду", - відповів лідер США.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26543) путін володимир (13511) Трамп Дональд (8096)
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Топ коментарі
+13
А які поступки? Ми віддаємо( наприклад) пуйлу Крим, а він нам Краснодарський край і Каспійське море?
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31.07.2026 19:48 Відповісти
+8
Кому піти на посупки? Трампу? 🤔 Так Трампу на поступки навіть хусити з ХАМАСом не йдцть, не кажучи про Іран.
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31.07.2026 19:49 Відповісти
+6
Це була велична промова
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31.07.2026 19:47 Відповісти

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