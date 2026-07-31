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І Путіну, і Зеленському доведеться піти на деякі поступки, - Трамп
Президент США Дональд Трамп вважає, що президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Путін мають піти на "деякі поступки", щоб завершити війну.
Про це лідер США заявив журналістам, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Я сказав: "Вам потрібно покінчити з цією війною". Я думаю, він (Зеленський. - Ред.) хоче укласти угоду, і я думаю, Путін хоче укласти угоду. Але там багато неприязні, як ви, мабуть, помітили", - сказав він.
Журналіст зазначив, що Путін, здається, не дуже готовий до поступок.
"Ну, ніхто не хоче йти на поступки, але їм обом доведеться піти на деякі поступки. Я маю на увазі, їм потрібно укласти угоду", - відповів лідер США.
Топ коментарі
+13 Kozyuk
показати весь коментар31.07.2026 19:48 Відповісти Посилання
+8 Rostyslav Komarnytsky
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+6 Beloded Viktor
показати весь коментар31.07.2026 19:47 Відповісти Посилання
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