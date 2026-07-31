4 067 58
И Путину, и Зеленскому придется пойти на некоторые уступки, — Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Путин должны пойти на "некоторые уступки", чтобы положить конец войне.
Об этом лидер США заявил журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Я сказал: "Вам нужно покончить с этой войной". Я думаю, он (Зеленский. — Ред.) хочет заключить соглашение, и я думаю, Путин хочет заключить соглашение. Но там много враждебности, как вы, наверное, заметили", — сказал он.
Журналист отметил, что Путин, похоже, не очень готов к уступкам.
"Ну, никто не хочет идти на уступки, но им обоим придется пойти на некоторые уступки. Я имею в виду, им нужно заключить соглашение", — ответил лидер США.
Топ комментарии
+23 Kozyuk
показать весь комментарий31.07.2026 19:48 Ответить Ссылка
+16 Комік Прикольний
показать весь комментарий31.07.2026 19:48 Ответить Ссылка
+11 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий31.07.2026 19:49 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль