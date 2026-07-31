И Путину, и Зеленскому придется пойти на некоторые уступки, — Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Путин должны пойти на "некоторые уступки", чтобы положить конец войне.

Об этом лидер США заявил журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Я сказал: "Вам нужно покончить с этой войной". Я думаю, он (Зеленский. — Ред.) хочет заключить соглашение, и я думаю, Путин хочет заключить соглашение. Но там много враждебности, как вы, наверное, заметили", — сказал он.

Журналист отметил, что Путин, похоже, не очень готов к уступкам.

"Ну, никто не хочет идти на уступки, но им обоим придется пойти на некоторые уступки. Я имею в виду, им нужно заключить соглашение", — ответил лидер США.

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