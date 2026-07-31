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Новости Заявления Трампа
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И Путину, и Зеленскому придется пойти на некоторые уступки, — Трамп

Трамп сделал заявление о необходимости уступок со стороны Украины и РФ

Президент США Дональд Трамп считает, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Путин должны пойти на "некоторые уступки", чтобы положить конец войне.

Об этом лидер США заявил журналистам, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Я сказал: "Вам нужно покончить с этой войной". Я думаю, он (Зеленский. — Ред.) хочет заключить соглашение, и я думаю, Путин хочет заключить соглашение. Но там много враждебности, как вы, наверное, заметили", — сказал он.

Журналист отметил, что Путин, похоже, не очень готов к уступкам.

"Ну, никто не хочет идти на уступки, но им обоим придется пойти на некоторые уступки. Я имею в виду, им нужно заключить соглашение", — ответил лидер США.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25393) путин владимир (21785) Трамп Дональд (8059)
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Топ комментарии
+23
А які поступки? Ми віддаємо( наприклад) пуйлу Крим, а він нам Краснодарський край і Каспійське море?
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31.07.2026 19:48 Ответить
+16
Рудий знов марить. Які можуть бути поступки? Кордони 91-го і репарації. Це як мінімум.
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31.07.2026 19:48 Ответить
+11
Кому піти на посупки? Трампу? 🤔 Так Трампу на поступки навіть хусити з ХАМАСом не йдцть, не кажучи про Іран.
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31.07.2026 19:49 Ответить

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