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Новини Припинення війни Трамп про війну в Україні
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Трамп про зустріч із Зеленським: Хочу, щоб війна закінчилася

Після зустрічі із Зеленським Трамп висловив позицію щодо війни

Президент США Дональд Трамп прокоментував зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським і оцінив її як успішну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його відповіді журналістам під час спілкування з пресою.

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Коротка оцінка зустрічі та заява про війну

На запитання про результати переговорів Трамп відповів стисло, зазначивши, що все пройшло добре. Водночас він наголосив, що не може назвати конкретні терміни завершення війни.

"Слухайте, він робить своє. Я хочу, щоб він закінчив війну. Все дуже просто. Я ладнаю з обома. Я ладнаю з президентом Путіним. Я ладнаю з президентом Зеленським. Як я йому сказав, я хочу закінчити війну. Тисячі людей, двадцять п’ять тисяч людей загинули минулого місяця", — заявив Трамп.

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Що передувало?

  • 28 липня Зеленський прибув до США. Серед основних тем переговорів були протиповітряний захист і стратегічна співпраця між Україною та Сполученими Штатами.
  • Також цього дня у президента України були заплановані зустріч із фінським президентом Александром Стуббом, участь у Національній церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом, а також зустріч із сенаторами-співавторами законопроєкту про вторинні санкції проти Росії та іншими конгресменами.
  • Зеленський вже розповів про результати переговорів з Трампом, під час яких обговорили ППО та виробництво ракет Patriot.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26509) Трамп Дональд (8088) війна в Україні (8929)
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Топ коментарі
+3
Я теж хочу, щоб війна у Ірані закінчилась, нафта стала коштувати 20 дол, і ***** останній *** без солі доїдало... Мабуть, я забагато хочу...
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29.07.2026 23:15 Відповісти
+2
Ні. Це бажання мільйонів і мільйонів людей і не тільки в Україні.
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29.07.2026 23:18 Відповісти
+2
В чому? В тому, що українські бариги хотіли красти? Їм пойуху були безпека, репутація, матеріальний стан та ін. України. Їм треба було не псувати стосунки з країнами з якими вони мутили деребан. Їм просто поставили умови, або віддаєш ядерку і будете мутити далі, або ми прикриємо канали де ви деребаните. І ці чучмівські гниди готові були віддати все тільки щоб їм було комфортно пиНдити.
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29.07.2026 23:23 Відповісти

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