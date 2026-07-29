Трамп про зустріч із Зеленським: Хочу, щоб війна закінчилася
Президент США Дональд Трамп прокоментував зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським і оцінив її як успішну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його відповіді журналістам під час спілкування з пресою.
Коротка оцінка зустрічі та заява про війну
На запитання про результати переговорів Трамп відповів стисло, зазначивши, що все пройшло добре. Водночас він наголосив, що не може назвати конкретні терміни завершення війни.
"Слухайте, він робить своє. Я хочу, щоб він закінчив війну. Все дуже просто. Я ладнаю з обома. Я ладнаю з президентом Путіним. Я ладнаю з президентом Зеленським. Як я йому сказав, я хочу закінчити війну. Тисячі людей, двадцять п’ять тисяч людей загинули минулого місяця", — заявив Трамп.
Що передувало?
- 28 липня Зеленський прибув до США. Серед основних тем переговорів були протиповітряний захист і стратегічна співпраця між Україною та Сполученими Штатами.
- Також цього дня у президента України були заплановані зустріч із фінським президентом Александром Стуббом, участь у Національній церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом, а також зустріч із сенаторами-співавторами законопроєкту про вторинні санкції проти Росії та іншими конгресменами.
- Зеленський вже розповів про результати переговорів з Трампом, під час яких обговорили ППО та виробництво ракет Patriot.
Топ коментарі
+3 Sashko Slastyon #543422
показати весь коментар29.07.2026 23:15 Відповісти Посилання
+2 Грицько Злий
показати весь коментар29.07.2026 23:18 Відповісти Посилання
+2 Грицько Злий
показати весь коментар29.07.2026 23:23 Відповісти Посилання
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