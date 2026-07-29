Зеленський переконав США у здатності України виграти війну, - Politico

Під час візиту до США 28 липня президент Володимир Зеленський досяг результату, який ще рік тому вважався недосяжним: він довів Вашингтону спроможність України здобути перемогу у війні проти РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

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Зміна атмосфери у Вашингтоні

На противагу лютневим перемовинам 2025 року в Овальному кабінеті, які супроводжувалися дискусією з Дональдом Трампом, нинішню зустріч з очільником Білого дому Зеленський завершив у позитивному настрої. Видання Politico констатує: налаштованість Вашингтону щодо України суттєво покращилася.

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Нові санкції проти покупців російської нафти

Додатковим дипломатичним успіхом української делегації стало схвалення сенаторами законопроєкту Ліндсі Грема, що передбачає санкції проти покупців російської нафти. Це рішення наблизило Конгрес США до втілення ключової ініціативи Києва та продемонструвало позитивні зрушення не лише на фронті, а й на міжнародній арені. Утім, документ ще чекає проходження всіх процедур ухвалення, а остаточне рішення Білого дому поки залишається відкритим.

За даними американських посадовців, ключовими темами на зустрічі Зеленського із сенаторами стали нарощування санкційного тиску на РФ, оборонна підтримка та умови майбутніх мирних перемовин. Президент України підкреслив у Капітолії, що жорсткі обмеження допоможуть зафіксувати успіхи ЗСУ на полі бою та змусять Путіна сісти за стіл переговорів. Ці доводи переконали представників обох партій США.

Виробництво ракет Patriot та Starlink для ударів по РФ

Крім того, глава держави акцентував на розширенні військової допомоги, зокрема порушив питання отримання ліцензій для локалізації виробництва ракет до Patriot, прямих постачань протиракет PAC-3 та гарантій безперебійної роботи супутникового зв'язку Starlink для завдавання далекобійних ударів по території РФ.

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Що передувало?

28 липня Зеленський прибув до США. Серед основних тем переговорів були протиповітряний захист і стратегічна співпраця між Україною та Сполученими Штатами.

Також цього дня у президента України були заплановані зустріч із фінським президентом Александром Стуббом, участь у Національній церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом, а також зустріч із сенаторами-співавторами законопроєкту про вторинні санкції проти Росії та іншими конгресменами.

Зеленський вже розповів про результати переговорів з Трампом, під час яких обговорили ППО та виробництво ракет Patriot.

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