Зеленский убедил США в способности Украины выиграть войну, - Politico

Во время визита в США 28 июля президент Владимир Зеленский добился результата, который еще год назад считался недостижимым: он доказал Вашингтону, что Украина способна одержать победу в войне против РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой наPolitico.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Изменение атмосферы в Вашингтоне

В отличие от февральских переговоров 2025 года в Овальном кабинете, которые сопровождались дискуссией с Дональдом Трампом, нынешнюю встречу с главой Белого дома Зеленский завершил в позитивном настроении. Издание Politico констатирует: отношение Вашингтона к Украине существенно улучшилось.

Читайте также: "Большая честь": Трамп заявил, что его встреча с Зеленским прошла "очень хорошо"

Новые санкции против покупателей российской нефти

Дополнительным дипломатическим успехом украинской делегации стало одобрение сенаторами законопроекта Линдси Грэм, предусматривающего санкции против покупателей российской нефти. Это решение приблизило Конгресс США к реализации ключевой инициативы Киева и продемонстрировало положительные сдвиги не только на фронте, но и на международной арене. Впрочем, документ ещё должен пройти все процедуры утверждения, а окончательное решение Белого дома пока остаётся открытым.

По данным американских чиновников, ключевыми темами на встрече Зеленского с сенаторами стали усиление санкционного давления на РФ, оборонная поддержка и условия будущих мирных переговоров. Президент Украины подчеркнул в Капитолии, что жесткие ограничения помогут закрепить успехи ВСУ на поле боя и заставят Путина сесть за стол переговоров. Эти аргументы убедили представителей обеих партий США.

Производство ракет Patriot и Starlink для нанесения ударов по РФ

Кроме того, глава государства сделал акцент на расширении военной помощи, в частности поднял вопрос о получении лицензий для локализации производства ракет Patriot, прямых поставок противоракет PAC-3 и гарантий бесперебойной работы спутниковой связи Starlink для нанесения дальнобойных ударов по территории РФ.

Читайте также: Сенат США сделал первый шаг к санкциям против РФ и Ирана: на голосовании присутствовал Зеленский. ФОТОрепортаж

Что этому предшествовало?

28 июля Зеленский прибыл в США. Среди основных тем переговоров были противовоздушная оборона и стратегическое сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами.

Также в этот день у президента Украины были запланированы встреча с финским президентом Александром Стуббом, участие в Национальной церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, а также встреча с сенаторами-соавторами законопроекта о вторичных санкциях против России и другими конгрессменами.

Зеленский уже рассказал о результатах переговоров с Трампом, в ходе которых обсуждались вопросы ПВО и производства ракет Patriot.

Читайте также: Весь состав Сената США пригласили на встречу с Зеленским для обсуждения нового пакета санкций против РФ, - The Hill