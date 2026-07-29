РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12234 посетителя онлайн
Новости Встреча Зеленского с Трампом
4 094 17

"Большая честь": Трамп заявил, что его встреча с Зеленским прошла "очень хорошо"

Встреча Зеленского с Трампом
Фото: Офіс Президента

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа прошла "очень хорошо".

Об этом Трамп написал в Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что рассказал Трамп?

"Большая честь встретиться с президентом Украины Зеленским. Было обсуждено много вопросов. Встреча прошла очень хорошо".

Читайте также: Сенат США сделал первый шаг к санкциям против РФ и Ирана: на голосовании присутствовал Зеленский. ФОТОрепортаж

Что этому предшествовало?

  • 28 июля Зеленский прибыл в США. Среди основных тем переговоров были противовоздушная оборона и стратегическое сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами.
  • Также в этот день у президента Украины были запланированы встреча с финским президентом Александром Стуббом, участие в Национальной церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, а также встреча с сенаторами-соавторами законопроекта о вторичных санкциях против России и другими конгрессменами.
  • Зеленский уже рассказал о результатах переговоров с Трампом, в ходе которых обсуждались вопросы ПВО и производства ракет Patriot.

Читайте также: Весь состав Сената США пригласили на встречу с Зеленским для обсуждения нового пакета санкций против РФ, - The Hill

Автор: 

Зеленский Владимир (25359) США (30249) Трамп Дональд (8050)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
костюм сподобався рудому?
показать весь комментарий
29.07.2026 06:37 Ответить
+6
Ну так. Для Рудого найкращі зустрічі - з самим собою у дзеркалі. 😊Але для нас було б добре, якби Траммп зустрічввся хоч іноді із здоровим глуздом.
показать весь комментарий
29.07.2026 07:00 Ответить
+5
Зеля дав трампу того, що курить сам. Раніше не давав і трамп злився.
показать весь комментарий
29.07.2026 06:51 Ответить

Загрузка...

 
 