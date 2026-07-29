"Большая честь": Трамп заявил, что его встреча с Зеленским прошла "очень хорошо"
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа прошла "очень хорошо".
Об этом Трамп написал в Truth Social, сообщает Цензор.НЕТ.
Что рассказал Трамп?
"Большая честь встретиться с президентом Украины Зеленским. Было обсуждено много вопросов. Встреча прошла очень хорошо".
Что этому предшествовало?
- 28 июля Зеленский прибыл в США. Среди основных тем переговоров были противовоздушная оборона и стратегическое сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами.
- Также в этот день у президента Украины были запланированы встреча с финским президентом Александром Стуббом, участие в Национальной церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, а также встреча с сенаторами-соавторами законопроекта о вторичных санкциях против России и другими конгрессменами.
- Зеленский уже рассказал о результатах переговоров с Трампом, в ходе которых обсуждались вопросы ПВО и производства ракет Patriot.
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