"Велика честь": Трамп заявив, що його зустріч із Зеленським пройшла "дуже добре"
Зустріч президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа пройшла "дуже добре".
Про це Трамп написав у Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
Що розповів Трамп?
"Велика честь зустрітися з Президентом України Зеленським. Було обговорено багато питань. Зустріч пройшла дуже добре".
Що передувало?
- 28 липня Зеленський прибув до США. Серед основних тем переговорів були протиповітряний захист і стратегічна співпраця між Україною та Сполученими Штатами.
- Також цього дня у президента України були заплановані зустріч із фінським президентом Александром Стуббом, участь у Національній церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом, а також зустріч із сенаторами-співавторами законопроєкту про вторинні санкції проти Росії та іншими конгресменами.
- Зеленський вже розповів про результати переговорів з Трампом, під час яких обговорили ППО та виробництво ракет Patriot.
Топ коментарі
+5 Андрій Невеличкий
показати весь коментар29.07.2026 06:37 Відповісти Посилання
+5 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар29.07.2026 07:00 Відповісти Посилання
+4 Mikola Mazurenko
показати весь коментар29.07.2026 06:51 Відповісти Посилання
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