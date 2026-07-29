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Новини Зустріч Зеленського з Трампом
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"Велика честь": Трамп заявив, що його зустріч із Зеленським пройшла "дуже добре"

Зустріч Зеленського з Трампом
Фото: Офіс Президента

Зустріч президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа пройшла "дуже добре".

Про це Трамп написав у Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

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Що розповів Трамп?

"Велика честь зустрітися з Президентом України Зеленським. Було обговорено багато питань. Зустріч пройшла дуже добре".

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Що передувало?

  • 28 липня Зеленський прибув до США. Серед основних тем переговорів були протиповітряний захист і стратегічна співпраця між Україною та Сполученими Штатами.
  • Також цього дня у президента України були заплановані зустріч із фінським президентом Александром Стуббом, участь у Національній церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом, а також зустріч із сенаторами-співавторами законопроєкту про вторинні санкції проти Росії та іншими конгресменами.
  • Зеленський вже розповів про результати переговорів з Трампом, під час яких обговорили ППО та виробництво ракет Patriot.

Також читайте: Повний склад Сенату США запросили на зустріч із Зеленським для обговорення нового пакета санкцій проти РФ, - The Hill

Автор: 

Зеленський Володимир (26509) США (22353) Трамп Дональд (8088)
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Топ коментарі
+5
костюм сподобався рудому?
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29.07.2026 06:37 Відповісти
+5
Ну так. Для Рудого найкращі зустрічі - з самим собою у дзеркалі. 😊Але для нас було б добре, якби Траммп зустрічввся хоч іноді із здоровим глуздом.
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29.07.2026 07:00 Відповісти
+4
Зеля дав трампу того, що курить сам. Раніше не давав і трамп злився.
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29.07.2026 06:51 Відповісти

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