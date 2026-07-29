"Велика честь": Трамп заявив, що його зустріч із Зеленським пройшла "дуже добре"

Фото: Офіс Президента

Зустріч президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа пройшла "дуже добре".

Про це Трамп написав у Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

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Що розповів Трамп?

"Велика честь зустрітися з Президентом України Зеленським. Було обговорено багато питань. Зустріч пройшла дуже добре".

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Що передувало?

28 липня Зеленський прибув до США. Серед основних тем переговорів були протиповітряний захист і стратегічна співпраця між Україною та Сполученими Штатами.

Також цього дня у президента України були заплановані зустріч із фінським президентом Александром Стуббом, участь у Національній церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом, а також зустріч із сенаторами-співавторами законопроєкту про вторинні санкції проти Росії та іншими конгресменами.

Зеленський вже розповів про результати переговорів з Трампом, під час яких обговорили ППО та виробництво ракет Patriot.

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