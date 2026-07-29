Трамп о встрече с Зеленским: Хочу, чтобы война закончилась

Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и оценил её как успешную.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его ответе журналистам во время общения с прессой.

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Краткая оценка встречи и заявление о войне

На вопрос о результатах переговоров Трамп ответил кратко, отметив, что все прошло хорошо. В то же время он подчеркнул, что не может назвать конкретные сроки завершения войны.

"Послушайте, он делает свое дело. Я хочу, чтобы он закончил войну. Все очень просто. Я лажу с обоими. Я лажу с президентом Путиным. Я лажу с президентом Зеленским. Как я ему сказал, я хочу закончить войну. Тысячи людей, двадцать пять тысяч человек погибли в прошлом месяце", — заявил Трамп.

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Что этому предшествовало?

28 июля Зеленский прибыл в США. Среди основных тем переговоров были противовоздушная оборона и стратегическое сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами.

Также в этот день у президента Украины были запланированы встреча с финским президентом Александром Стуббом, участие в Национальной церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, а также встреча с сенаторами-соавторами законопроекта о вторичных санкциях против России и другими конгрессменами.

Зеленский уже рассказал о результатах переговоров с Трампом, в ходе которых обсуждались вопросы ПВО и производства ракет Patriot.

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