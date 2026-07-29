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Новости Прекращение войны Трамп о войне в Украине
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Трамп о встрече с Зеленским: Хочу, чтобы война закончилась

После встречи с Зеленским Трамп высказал свою позицию по поводу войны

Президент США Дональд Трамп прокомментировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и оценил её как успешную.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его ответе журналистам во время общения с прессой.

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Краткая оценка встречи и заявление о войне

На вопрос о результатах переговоров Трамп ответил кратко, отметив, что все прошло хорошо. В то же время он подчеркнул, что не может назвать конкретные сроки завершения войны.

"Послушайте, он делает свое дело. Я хочу, чтобы он закончил войну. Все очень просто. Я лажу с обоими. Я лажу с президентом Путиным. Я лажу с президентом Зеленским. Как я ему сказал, я хочу закончить войну. Тысячи людей, двадцать пять тысяч человек погибли в прошлом месяце", — заявил Трамп.

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Что этому предшествовало?

  • 28 июля Зеленский прибыл в США. Среди основных тем переговоров были противовоздушная оборона и стратегическое сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами.
  • Также в этот день у президента Украины были запланированы встреча с финским президентом Александром Стуббом, участие в Национальной церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, а также встреча с сенаторами-соавторами законопроекта о вторичных санкциях против России и другими конгрессменами.
  • Зеленский уже рассказал о результатах переговоров с Трампом, в ходе которых обсуждались вопросы ПВО и производства ракет Patriot.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский убедил США в способности Украины выиграть войну, — Politico

Автор: 

Зеленский Владимир (25359) Трамп Дональд (8050) война в Украине (8880)
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Топ комментарии
+5
Я теж хочу, щоб війна у Ірані закінчилась, нафта стала коштувати 20 дол, і ***** останній *** без солі доїдало... Мабуть, я забагато хочу...
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29.07.2026 23:15 Ответить
+5
В чому? В тому, що українські бариги хотіли красти? Їм пойуху були безпека, репутація, матеріальний стан та ін. України. Їм треба було не псувати стосунки з країнами з якими вони мутили деребан. Їм просто поставили умови, або віддаєш ядерку і будете мутити далі, або ми прикриємо канали де ви деребаните. І ці чучмівські гниди готові були віддати все тільки щоб їм було комфортно пиНдити.
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29.07.2026 23:23 Ответить
+3
Ні. Це бажання мільйонів і мільйонів людей і не тільки в Україні.
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29.07.2026 23:18 Ответить

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