Війська РФ ударили по АЗС на Криворіжжі: загинули три людини, серед них - 8-річний хлопчик, 6 поранених (оновлено). ФОТО

Вдень 3 серпня 2026 року війська РФ завдали удару по АЗС на території Широківської громади Криворізького району на Дніпропетровщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Перші деталі від ОВА

"Троє людей загинули через ворожу атаку на Широківську громаду Криворізького району. На місці влучання виникла пожежа. Понівечені заправка і автівки", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по мікроавтобусу на Дніпропетровщині: семеро поранених, двоє - у важкому стані. ФОТОрепортаж

Оновлена інформація

Як інформує голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, ворог реактивним шахедом атакував автозаправну станцію під Кривим Рогом у Широківській громаді.

"На жаль, на зараз троє загиблих. Також п'ятеро поранених - вони вже доставлені до лікарень, їм надається вся необхідна допомога", - йдеться у повідомленні.

Аварійно-рятувальна операція триває.

Як згодом стало відомо, загиблі на автозаправці - чоловік 41 років, жінка 40 років, хлопчик - 8 років.

"Поранених, на жаль, вже шестеро, один із них важкий. Їм надається вся необхідна допомога", - уточнив Вілкул.