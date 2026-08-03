Войска РФ ударили по АЗС на Криворожье: погибли три человека, среди них – 8-летний мальчик, 6 раненых (обновлено). ФОТО

Днем 3 августа 2026 года войска РФ нанесли удар по АЗС на территории Широковской громады Криворожского района Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Первые подробности от ОГА

"Три человека погибли в результате вражеской атаки на Широковскую громаду Криворожского района. На месте попадания возник пожар. Разрушены заправка и автомобили", — говорится в сообщении.

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты нанесли удар по микроавтобусу на Днепропетровщине: семеро раненых, двое - в тяжелом состоянии. ФОТОрепортаж

Обновленная информация

Как сообщает председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, враг реактивным шахедом атаковал автозаправочную станцию ​​под Кривым Рогом в Широковской громаде.

"К сожалению, на данный момент трое погибших. Также пятеро раненых - они уже доставлены в больницы, им предоставляется вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Аварийно-спасательная операция продолжается.

Как впоследствии стало известно, погибшие на автозаправке – мужчина 41 лет, женщина 40 лет, мальчик – 8 лет.

"Раненых, к сожалению, уже шестеро, один из них тяжелый. Им оказывается вся необходимая помощь", - уточнил Вилкул.