Войска РФ ударили по АЗС на Криворожье: погибли три человека, среди них – 8-летний мальчик, 6 раненых (обновлено). ФОТО
Днем 3 августа 2026 года войска РФ нанесли удар по АЗС на территории Широковской громады Криворожского района Днепропетровской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Первые подробности от ОГА
"Три человека погибли в результате вражеской атаки на Широковскую громаду Криворожского района. На месте попадания возник пожар. Разрушены заправка и автомобили", — говорится в сообщении.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Обновленная информация
Как сообщает председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, враг реактивным шахедом атаковал автозаправочную станцию под Кривым Рогом в Широковской громаде.
"К сожалению, на данный момент трое погибших. Также пятеро раненых - они уже доставлены в больницы, им предоставляется вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.
Аварийно-спасательная операция продолжается.
Как впоследствии стало известно, погибшие на автозаправке – мужчина 41 лет, женщина 40 лет, мальчик – 8 лет.
"Раненых, к сожалению, уже шестеро, один из них тяжелый. Им оказывается вся необходимая помощь", - уточнил Вилкул.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль