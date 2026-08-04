Сили оборони знищили вже 131 російську важку вогнеметну систему, - Генштаб

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення знищили вже 131 російську важку вогнеметну систему. Йдеться про різні модифікації термобаричних реактивних систем, які Росія активно застосовує на фронті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

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Знищено "Буратіно", "Солнцепьок", "Тосочку" та "Дракон"

За даними Генштабу, серед ураженої техніки – важкі вогнеметні системи ТОС-1 "Буратіно", ТОС-1А "Солнцепьок", ТОС-2 "Тосочка" та ТОС-3 "Дракон".

Ці комплекси призначені для ураження живої сили, фортифікацій, укриттів і легкої бронетехніки термобаричними або запалювальними боєприпасами, які створюють потужну вибухову хвилю та високотемпературне ураження.

Росія використовує кілька модифікацій систем

Найпоширенішою модифікацією в армії РФ є ТОС-1А "Солнцепьок", яка має збільшену дальність стрільби порівняно з базовою версією ТОС-1 "Буратіно".

Також на озброєнні окупантів перебувають новітня колісна система ТОС-2 "Тосочка" з автоматизованим управлінням вогнем та ТОС-3 "Дракон", яка має збільшену дальність застосування термобаричних реактивних снарядів.

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