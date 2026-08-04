Силы обороны уничтожили уже 131 российскую тяжелую огнеметную систему, — Генштаб

С начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины уничтожили уже 131 российскую тяжелую огнеметную систему. Речь идет о различных модификациях термобарических реактивных систем, которые Россия активно применяет на фронте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Уничтожены "Буратино", "Солнцепек", "Тосочка" и "Дракон"

По данным Генштаба, среди пораженной техники – тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино", ТОС-1А "Солнцепьок", ТОС-2 "Тосочка" и ТОС-3 "Дракон".

Эти комплексы предназначены для поражения живой силы, фортификаций, укрытий и легкой бронетехники термобарическими или зажигательными боеприпасами, которые создают мощную взрывную волну и высокотемпературное поражение.

Россия использует несколько модификаций этих систем

Наиболее распространенной модификацией в армии РФ является ТОС-1А "Солнцепек", которая имеет увеличенную дальность стрельбы по сравнению с базовой версией ТОС-1 "Буратино".

Также на вооружении оккупантов находятся новейшая колесная система ТОС-2 "Тосочка" с автоматизированным управлением огнем и ТОС-3 "Дракон", которая имеет увеличенную дальность применения термобарических реактивных снарядов.

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