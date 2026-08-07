Росія атакує судна і загрожує світовій продовольчій безпеці, - Сибіга

Росія намагається відтворити події 2022 року, атакуючи цивільні судна в українських портах і вздовж морського коридору.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

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Атаки на судна і ризики для світу

Міністр зазначив, що такі дії можуть мати серйозні наслідки для глобальної безпеки продовольства. Він підкреслив, що ситуація може повторити сценарій 2022 року.

"Росія намагається досягти такого ж результату зараз, атакуючи цивільні судна в українських портах та вздовж морського коридору України. Наслідки для світу можуть бути такими ж серйозними, як і у 2022 році", – наголосив Сибіга.

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Світові ціни і заклик до реакції

За словами міністра, після початку блокади українських морських портів у 2022 році світовий індекс цін на продовольство зріс більш ніж на 25%. Це призвело до серйозної продовольчої небезпеки для мільйонів людей.

Сибіга закликав країни та регіони, які можуть постраждати від таких дій, відкрито висловити свою позицію. Також він звернувся до міжнародної спільноти із закликом посилити тиск на Москву, щоб припинити атаки на свободу судноплавства та глобальну продовольчу безпеку в Чорному морі.