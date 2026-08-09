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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
3 357 18

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 457 740 осіб (+1 130 за добу), 12 253 танки, 47 621 артсистема, 25 103 ББМ. ІНФОГРАФІКА

росіянин після атаки дрона

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 457 740 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 9.08.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 457 740 (+1 130) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків - 12 253 (+2) од.
  • бойових броньованих машин - 25 103 (+4) од.
  • артилерійських систем - 47 621 (+41) од.
  • РСЗВ - 2 013 (+4) од.
  • засоби ППО - 1 556 (+0) од.
  • літаків - 439 (+0) од.
  • гелікоптерів - 354 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси - 2 171 (+9) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 451 248 (+1 642) од.
  • крилаті ракети - 5 007 (+0) од.
  • кораблі / катери - 35 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 131 775 (+358) од.
  • спеціальна техніка - 4 505 (+1) од.

Також дивіться: Ураження ворожих об’єктів на буровій установці "Сиваш" у Чорному морі. ВIДЕО

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Також дивіться: Пілоти 425-го ОШП "Скеля" зірвали спробу інфільтрації противника та ліквідували 7 окупантів. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (22054) Генштаб ЗС (8853) ліквідація (4559)
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Топ коментарі
+20
Минув 4554! день москальсько-української війни.
419 одиниць знищеної техніки та 1130!! чумардосів за день.
Арта норм, НРК та логістика файно.
ББМ перевалили за 25 100!
БПЛА перевалили за 450 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 457 000 це більше ніж все населення Тульської області.
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09.08.2026 07:19 Відповісти
+14
... а через 2 роки росія нападає знов і завойовує всю Україну до західних кордонів. А США розводять руками.
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09.08.2026 07:35 Відповісти
+9
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09.08.2026 07:20 Відповісти

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