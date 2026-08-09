Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 457 740 осіб (+1 130 за добу), 12 253 танки, 47 621 артсистема, 25 103 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 457 740 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 9.08.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 457 740 (+1 130) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків - 12 253 (+2) од.
- бойових броньованих машин - 25 103 (+4) од.
- артилерійських систем - 47 621 (+41) од.
- РСЗВ - 2 013 (+4) од.
- засоби ППО - 1 556 (+0) од.
- літаків - 439 (+0) од.
- гелікоптерів - 354 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси - 2 171 (+9) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 451 248 (+1 642) од.
- крилаті ракети - 5 007 (+0) од.
- кораблі / катери - 35 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 131 775 (+358) од.
- спеціальна техніка - 4 505 (+1) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
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419 одиниць знищеної техніки та 1130!! чумардосів за день.
Арта норм, НРК та логістика файно.
ББМ перевалили за 25 100!
БПЛА перевалили за 450 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 457 000 це більше ніж все населення Тульської області.