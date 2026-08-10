Генерал Британії Найтон біля Покровська: як працюють дрони ЗСУ

Начальник штабу оборони Великої Британії сер Річард Найтон відвідав український командний пункт поблизу Покровська та побачив, як Сили оборони використовують безпілотники для розвідки й ураження російських військ. Генерал назвав побачене важливим свідченням того, як змінюється характер сучасної війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть The Times та Найтон у колонці для Heywood Quarterly.

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Кілька тижнів тому Найтон побував на передовому штабі 425-го штурмового полку. У командному пункті він побачив цифрові карти та трансляції з безпілотників, які використовувалися для пошуку російських військових, атак по позиціях противника та знищення інших дронів.

На екранах також відображалися дані, отримані внаслідок перехоплення російських каналів зв'язку.

Британський генерал зазначив, що українські військові, з якими він спілкувався, переважно є молодими людьми, які воюють із лютого 2022 року. Командира підрозділу він описав як досвідченого військового з численними бойовими шрамами.

Як працює "зона смерті"

Пізніше українські військові доставили Найтона до секретного командного пункту підрозділу безпілотних систем, розташованого ближче до лінії фронту.

За його словами, це була частина так званої "зони смерті" - простору, насиченого безпілотниками. В імпровізованому штабі працювали десятки екранів із трансляціями польотів дронів, які оператори дистанційно спрямовували вздовж лінії фронту в Донецькій області.

Оператори могли відпочивати безпосередньо поруч із командним пунктом. Для цього використовували, зокрема, спальні капсули.

"Гейміфікація вбивства" занепокоїла генерала

Особливу увагу Найтона привернула система оцінювання результатів роботи операторів. Кожна атака записувалася на відео, після чого її результати перевірялися та вносилися до внутрішньої системи.

За словами британського генерала, підтверджені ураження відображалися у загальній статистиці знищених російських військових.

Крім того, різні цілі мають певну кількість балів, які оператор отримує за успішне ураження. Ці бали можна використовувати для отримання нових безпілотників через закриту систему, що нагадує інтернет-магазин.

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Саме цей елемент Найтон назвав "гейміфікацією вбивства" та зазначив, що побачене викликало в нього дискомфорт.

Війна майбутнього: космос, кіберпростір та ШІ

У своїй колонці Найтон зазначив, що сучасна війна дедалі більше виходить за межі традиційного поля бою та охоплює космос і кіберпростір.

За його словами, Росія та Китай уже випробовують супутникові технології, здатні впливати на роботу інших супутників, зокрема виводити їх з орбіти або перешкоджати зв'язку.

Британський генерал також повідомив, що Міністерство оборони Великої Британії за останні два роки зазнало понад 90 тисяч російських кібератак.

Окремо Найтон попередив про потенційний вплив штучного загального інтелекту (AGI). На його думку, поява такої технології може стати переломним моментом, співставним за значенням із появою атомної зброї.

"Зараз я відчуваю, що ми переживаємо найнебезпечніший період у моєму професійному житті. Зміна балансу сил, руйнування старого порядку та зростаюча конкуренція породжують нестабільність і невизначеність. Ризик прорахунку та ескалації реальний. А війна в Україні проливає світло на те, як вестимуться війни наступного десятиліття й пізніше", - підсумував Найтон.

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