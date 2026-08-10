Обстріли Миколаївщини та Запорізької області: загиблий, поранені та руйнування

Російські війська протягом минулої доби атакували Миколаївську та Запорізьку області безпілотниками, авіацією, артилерією та РСЗВ. Внаслідок ударів є загиблий, поранені та пошкоджені цивільні об'єкти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Наслідки атак на Миколаївщині

На Миколаївщині російські війська чотири рази атакували Снігурівську громаду Баштанського району безпілотниками типу "Молнія", розповів в.о. начальника ОВА Георгій Рещетілов.

Внаслідок одного з ударів у селі Нововасилівка постраждала 48-річна жінка. Її стан стабільний, лікування вона проходить амбулаторно. Також пошкоджено приватний будинок і два автомобілі.

Через інші атаки у селі Тамарине пошкоджені церква та магазин, а у Снігурівці — об'єкт харчової промисловості. Інформації про інших постраждалих немає.

Внаслідок вчорашньої нічної атаки БпЛА типу "Молнія" у с. Юріївка Снігурівської громади пошкоджено заклад освіти. Постраждалих немає.

Крім того, російські війська атакували FPV-дроном Очаківську громаду Миколаївського району. Постраждалих немає.

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У Запорізькій області є загиблий і четверо поранених

Унаслідок російських атак по Запорізькому та Пологівському районах загинула одна людина, ще четверо отримали поранення, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Загалом протягом доби окупанти завдали 867 ударів по 47 населених пунктах Запорізької області.

Російські війська здійснили 20 авіаційних ударів, 619 атак безпілотниками, переважно FPV, а також двічі обстріляли населені пункти з реактивних систем залпового вогню.

Крім того, зафіксовано 226 артилерійських ударів по населених пунктах області.

Під вогнем, зокрема, перебували Степногірськ, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Мала Токмачка, Чарівне, Білогір'я, Гуляйпільське, Преображенка, Воздвижівка та інші населені пункти.

Інформація про наслідки обстрілів та стан постраждалих уточнюється.

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