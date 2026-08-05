Ворог атакував транспортну інфраструктуру на Миколаївщині: шестеро постраждалих
Вдень середи, 5 серпня, російські загарбники атакували Вознесенську громаду Миколаївської області. Потраждали шестеро людей. Пошкоджено транспортну інфраструктуру.
Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, інформує Цензор.НЕТ.
Постраждалі
За попередньою інформацією, постраждали шестеро людей — 39-річна жінка та п’ятеро чоловіків віком 31, 50, 64, 66 та 69 років. Стан постраждалих середньої тяжкості, всіх госпіталізовано.
Пошкодження
Також пошкоджено будівлі та спецтехніки об’єкта транспортної інфраструктури.
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