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Новини Обстріли Миколаївщини
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Ворог атакував транспортну інфраструктуру на Миколаївщині: шестеро постраждалих

Миколаївщина

Вдень середи, 5 серпня, російські загарбники атакували Вознесенську громаду Миколаївської області. Потраждали шестеро людей. Пошкоджено транспортну інфраструктуру.

Про це повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, інформує Цензор.НЕТ.

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Постраждалі

За попередньою інформацією, постраждали шестеро людей — 39-річна жінка та п’ятеро чоловіків віком 31, 50, 64, 66 та 69 років. Стан постраждалих середньої тяжкості, всіх госпіталізовано.

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Пошкодження 

Також пошкоджено будівлі та спецтехніки об’єкта транспортної інфраструктури.

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Миколаївська область (2412) обстріл (36002) Вознесенський район (8) Вознесенськ (7)
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