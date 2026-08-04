Росія атакувала Миколаївщину: загинула 89-річна жінка, серед постраждалих - двоє дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками типу Shahed та FPV-дронами. Внаслідок нічного удару по Миколаєву загинула 89-річна жінка, ще семеро людей постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив т.в.о начальника ОВА Георгій Решетілов.

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У Миколаєві загинула жінка, поранено дітей

У ніч на 4 серпня російські війська повторно атакували Миколаїв ударними БпЛА. Внаслідок обстрілу загинула 89-річна жінка.

Поранення дістали семеро людей, серед яких дві дівчинки віком 2 та 12 років. Їх госпіталізували, після надання допомоги вони проходитимуть амбулаторне лікування.

Також гостру реакцію на стрес дістали чотири жінки віком 70, 72, 80 та 83 роки, а також 81-річний чоловік. Медики надали їм допомогу на місці.

Через атаку зруйновано два приватні будинки, пошкоджено ще сім приватних осель, автомобіль і вікна трьох багатоквартирних будинків.

Пошкоджено портову інфраструктуру

Напередодні вдень російські війська атакували портову інфраструктуру Миколаєва. Внаслідок удару пошкоджено три цивільні судна. Обійшлося без постраждалих.

Пожежа на складі та удар FPV-дроном

У Миколаївському районі внаслідок атаки безпілотника Shahed у Галицинівській громаді спалахнула пожежа складського приміщення. Постраждалих немає.

Крім того, російські війська атакували FPV-дроном Куцурубську громаду. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

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Наслідки атаки







