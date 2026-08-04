Россия атаковала Николаевскую область: погибла 89-летняя женщина, среди пострадавших - двое детей. ВИДЕО+ФОТО
За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Николаевской области с помощью ударных беспилотников типа Shahed и FPV-дронов. В результате ночного удара по Николаеву погибла 89-летняя женщина, ещё семь человек получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил и.о. главы ОГА Георгий Решетилов.
В Николаеве погибла женщина, ранены дети
В ночь на 4 августа российские войска вновь атаковали Николаев ударными БПЛА. В результате обстрела погибла 89-летняя женщина.
Ранения получили семь человек, среди которых две девочки в возрасте 2 и 12 лет. Их госпитализировали, после оказания помощи они будут проходить амбулаторное лечение.
Также острую стрессовую реакцию получили четыре женщины в возрасте 70, 72, 80 и 83 лет, а также 81-летний мужчина. Медики оказали им помощь на месте.
В результате атаки разрушены два частных дома, повреждены еще семь частных домов, автомобиль и окна трех многоквартирных домов.
Повреждена портовая инфраструктура
Накануне днем российские войска атаковали портовую инфраструктуру Николаева. В результате удара повреждены три гражданских судна. Пострадавших нет.
Пожар на складе и удар FPV-дроном
В Николаевском районе в результате атаки беспилотника Shahed в Галициновской громаде вспыхнул пожар в складском помещении. Пострадавших нет.
Кроме того, российские войска атаковали FPV-дроном Куцурубскую громаду. По предварительным данным, никто не пострадал.
Последствия атаки
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