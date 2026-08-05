Враг атаковал транспортную инфраструктуру на Николаевщине: шестеро пострадавших
Днем в среду, 5 августа, российские захватчики атаковали Вознесенскую общину Николаевской области. Пострадали шесть человек. Повреждена транспортная инфраструктура.
Об этом сообщили.о. начальника Николаевской ОВА Георгий Решетилов, сообщает Цензор.НЕТ.
Пострадавшие
По предварительной информации, пострадали шесть человек - 39-летняя женщина и пятеро мужчин в возрасте 31, 50, 64, 66 и 69 лет. Состояние пострадавших - средней тяжести, все госпитализированы.
Повреждения
Также повреждены здания и спецтехника объекта транспортной инфраструктуры.
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