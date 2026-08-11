Офіцерка Генштабу за $14 тис. обіцяла військовому допомогти звільнитися з армії

Офіцерка Генштабу ЗСУ за $14 тис. обіцяла посприяти у встановленні військовослужбовцю інвалідності та звільненні з армії. Після отримання грошей її затримали в Києві.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Спочатку вона пропонувала за $7-10 тис. вплинути на переведення військовослужбовця з бойової до тилової частини.

Проте, коли це виявилося складним, запропонувала інший варіант - посприяти у встановленні йому III групи інвалідності з подальшим звільненням з військової служби.

"Вартість такого "вирішення питання" становила вже 14 тисяч доларів США. За ці кошти офіцерка, за даними слідства, обіцяла вплинути на посадових осіб військового госпіталю для ухвалення відповідного рішення", - йдеться в повідомленні.

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6 серпня 2026 року під час зустртічі в Києві вона отримала $14 тис., після чого була затримана.

Їй інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення уповноваженою на виконання функцій держави особою, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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