УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14408 відвідувачів онлайн
Новини Хабарництво в армії
3 738 11

Офіцерка Генштабу за $14 тис. обіцяла військовому допомогти звільнитися з армії

Офіцерку Генштабу ЗСУ викрили на хабарі у 14 тисяч доларів

Офіцерка Генштабу ЗСУ за $14 тис. обіцяла посприяти у встановленні військовослужбовцю інвалідності та звільненні з армії. Після отримання грошей її затримали в Києві.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Спочатку вона пропонувала за $7-10 тис. вплинути на переведення військовослужбовця з бойової до тилової частини.

Проте, коли це виявилося складним, запропонувала інший варіант - посприяти у встановленні йому III групи інвалідності з подальшим звільненням з військової служби.

"Вартість такого "вирішення питання" становила вже 14 тисяч доларів США. За ці кошти офіцерка, за даними слідства, обіцяла вплинути на посадових осіб військового госпіталю для ухвалення відповідного рішення", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Служили в армії РФ і воювали проти України: 2 чоловіків засуджено до 15 років ув’язнення

6 серпня 2026 року під час зустртічі в Києві вона отримала $14 тис., після чого була затримана.

Їй інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення уповноваженою на виконання функцій держави особою, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 488 підозр та мільярдні збитки: результати розслідувань злочинів в оборонній сфері за перше півріччя, - Кравченко. ВIДЕО

Автор: 

хабар (4455) Генштаб ЗС (8860) Київ (16807) Офіс Генпрокурора (3665)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Впевнений, що добра частина Генштабу, а не одна оця мавпа заробляють на переведеннях та списаннях. Особливо шобла типу кадровиків, тиловиків, всяких контролерів і т.п.
показати весь коментар
11.08.2026 10:12 Відповісти
+6
А навіщо платити? Он Вакарчук і Козловський просто написали рапорт на звільнення по сімейним обставинам і все! Звільнилися з армії, з убд, один декілька місяців прослужив другий навіть і місяця ні але вже ветерани! Зробіть і ви!
показати весь коментар
11.08.2026 10:11 Відповісти
+5
Це весь Генштаб Голобородька, бо ще у 2024 році він звільнив Залужного і весь командний склад Генштабу України.
показати весь коментар
11.08.2026 10:18 Відповісти

Завантаження...

 
 