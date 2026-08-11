Офицер Генштаба за $14 тыс. обещала военному помочь уволиться из армии

Офицер Генерального штаба ВСУ за 14 тыс. долларов обещала помочь военнослужащему в оформлении инвалидности и увольнении из армии. После получения денег ее задержали в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Сначала она предлагала за $7–10 тыс. повлиять на перевод военнослужащего из боевой в тыловую часть.

Однако, когда это оказалось сложным, предложила другой вариант - помочь в присвоении ему III группы инвалидности с последующим увольнением с военной службы.

"Стоимость такого "решения вопроса" составляла уже 14 тысяч долларов США. За эти средства офицер, по данным следствия, обещала оказать влияние на должностных лиц военного госпиталя для принятия соответствующего решения", - говорится в сообщении.

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6 августа 2026 года во время встречи в Киеве она получила 14 тыс. долларов, после чего была задержана.

Ей инкриминируется получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным исполнять функции государства, в сочетании с вымогательством такой выгоды.

В настоящее время ей избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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