Українські оператори дронів розгромили американську бронетанкову бригаду на навчаннях НАТО

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Під час навчань НАТО у Німеччині бійці Збройних сил України провели умовний бій з підрозділом армії США, у якому здобули переконливу перевагу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання The Wall Street Journal.

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Майстерність українських операторів та зміна тактики США

Під час маневрів Спільна рішучість українські військові провели протистояння з американською бронетанковою бригадою та розгромили її. Оператори 412-го полку Nemesis за допомогою розвідувальних безпілотників оперативно виявляли американську техніку.

Після цього по цілях завдавали ударів FPV-дронами та бомберами.

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Через швидке умовне ураження техніки організаторам навіть доводилося повертати її до сценарію навчань, щоб підрозділи могли продовжувати маневри.

У тренуваннях брали участь близько 3500 американських військовослужбовців, які мали штатні засоби радіоелектронної боротьби та протидії безпілотникам.

"З 2027 року Україна долучатиметься до навчань НАТО не лише на практичному етапі, а й під час їхнього планування. Це дасть змогу враховувати в сценаріях Альянсу реальний досвід сучасної війни, зокрема протистояння російській армії та використання нових технологій на полі бою", – повідомив старший національний представник України в JATEC полковник Валерій Вишнівський.

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Інтеграція українського досвіду в стандарти НАТО

За словами Вишнівського, Центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти вже розпочав формування програми роботи на 2027 рік.

Ключовими завданнями стануть розвиток оборонних інновацій, випробування спільних технологій у реальних бойових умовах, розширення участі України в навчаннях Альянсу та використання українського досвіду для вдосконалення підготовки військових країн НАТО.