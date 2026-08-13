Українські оператори дронів розгромили американську бронетанкову бригаду на навчаннях НАТО
Під час навчань НАТО у Німеччині бійці Збройних сил України провели умовний бій з підрозділом армії США, у якому здобули переконливу перевагу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання The Wall Street Journal.
Майстерність українських операторів та зміна тактики США
Під час маневрів Спільна рішучість українські військові провели протистояння з американською бронетанковою бригадою та розгромили її. Оператори 412-го полку Nemesis за допомогою розвідувальних безпілотників оперативно виявляли американську техніку.
Після цього по цілях завдавали ударів FPV-дронами та бомберами.
Через швидке умовне ураження техніки організаторам навіть доводилося повертати її до сценарію навчань, щоб підрозділи могли продовжувати маневри.
У тренуваннях брали участь близько 3500 американських військовослужбовців, які мали штатні засоби радіоелектронної боротьби та протидії безпілотникам.
"З 2027 року Україна долучатиметься до навчань НАТО не лише на практичному етапі, а й під час їхнього планування. Це дасть змогу враховувати в сценаріях Альянсу реальний досвід сучасної війни, зокрема протистояння російській армії та використання нових технологій на полі бою", – повідомив старший національний представник України в JATEC полковник Валерій Вишнівський.
Інтеграція українського досвіду в стандарти НАТО
За словами Вишнівського, Центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти вже розпочав формування програми роботи на 2027 рік.
Ключовими завданнями стануть розвиток оборонних інновацій, випробування спільних технологій у реальних бойових умовах, розширення участі України в навчаннях Альянсу та використання українського досвіду для вдосконалення підготовки військових країн НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль