У Human Rights Watch закликали Конгрес США не передавати Україні касетні боєприпаси із Туреччини

Правозахисна організація Human Rights Watch закликала Конгрес США заблокувати передачу Україні касетних боєприпасів із запасів Туреччини.

Про це повідомила пресслужба організації, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Там розповіли, що боєприпаси, які планують передати Україні, містять 10 млн суббоєприпасів.

Заступниця директора вашингтонського офісу HRW Віддерсгайм вважає, що використання старих касетних боєприпасів створить додаткові ризики для цивільних, оскільки деякі з суббоєприпасів можуть не розірватися.

У HRW нагадали, що США не долучилися до Конвенції про касетні боєприпаси. Проте у бюджетні Міністерства війни США із 2009 року діють обмеження на їхній експорт, які за певних умов можуть бути обійдені рішенням президента.

"Публічно невідомо, чи ухвалила адміністрація Трампа аналогічне рішення у цьому випадку, щоб обійти мораторій на експорт. Конгрес має право переглянути передачу та прийняти спільну резолюцію про несхвалення, щоб заблокувати продаж", - зазначили там.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що Україна придбала в Туреччини 70 балістичних ракет M39 ATACMS, 12 пускових установок M270 MLRS та десятки тисяч касетних боєприпасів, які використає для посилення вогневих можливостей як у наступальних, так і в оборонних операціях проти РФ.

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