Сенатори і конгресмени США запевнили, що допомога Україні триватиме, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопалатною та двопартійною делегацією Конгресу США.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на зустрічі були присутні сенатор Джинн Шахін, Ліндсі Грем, Річард Дурбін, Крістофер Кунс, Майк Раундс та член Палати представників США Майк Тернер.

Потреби України

Так, Зеленський подякував за підтримку та увагу до України.

Зазначається, що сторони змістовно обговорили перспективи в дипломатії та що потрібно, щоб вона спрацювала.

"Поінформував про нестачу ракет-перехоплювачів до "Петріотів" і російські удари по наших людях. Зараз внески до PURL та інші постачання ППО – головний пріоритет для захисту", - наголосив Зеленський.

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Санкції проти РФ

Крім того, Зеленський із делегацією США обговорили законопроєкт щодо санкцій проти Росії.

"Дуже важливо, щоб тиск на Росію за цю війну продовжувався, і ця ініціатива дійсно може допомогти миру. Вдячний сенаторам і конгресменам за слова поваги до наших воїнів та операцій і запевнення, що допомога буде продовжуватись. Дякую Сполученим Штатам, кожному небайдужому американському серцю за підтримку", - додав президент.

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