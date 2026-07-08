Сенаторы и конгрессмены США заверили, что помощь Украине будет продолжаться, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпалатной и двухпартийной делегацией Конгресса США.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, на встрече присутствовали сенаторы Джинн Шахин, Линдси Грэм, Ричард Дурбин, Кристофер Кунс, Майк Раундс и член Палаты представителей США Майк Тернер.
Потребности Украины
Так, Зеленский поблагодарил за поддержку и внимание к Украине.
Отмечается, что стороны подробно обсудили перспективы в области дипломатии и то, что необходимо для ее успешной работы.
"Сообщил о нехватке ракет-перехватчиков к "Патриотам" и российских ударах по нашим людям. Сейчас взносы в PURL и другие поставки ПВО - главный приоритет для защиты", - подчеркнул Зеленский.
Санкции против РФ
Кроме того, Зеленский с делегацией США обсудили законопроект о санкциях против России.
"Очень важно, чтобы давление на Россию в связи с этой войной продолжалось, и эта инициатива действительно может способствовать миру. Благодарен сенаторам и конгрессменам за слова уважения к нашим воинам и операциям, а также за заверения, что помощь будет продолжаться. Спасибо Соединенным Штатам, каждому неравнодушному американскому сердцу за поддержку", - добавил президент.
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