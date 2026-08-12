В Human Rights Watch призвали Конгресс США не передавать Украине кассетные боеприпасы из Турции

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала Конгресс США заблокировать передачу Украине кассетных боеприпасов из запасов Турции.

Об этом сообщила пресс-служба организации, передает Цензор.НЕТ.

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Там рассказали, что боеприпасы, которые планируют передать Украине, содержат 10 млн суббоеприпасов.

Заместитель директора вашингтонского офиса HRW Виддерсхайм считает, что использование старых кассетных боеприпасов создаст дополнительные риски для гражданского населения, поскольку некоторые из суббоеприпасов могут не разорваться.

В HRW напомнили, что США не присоединились к Конвенции о кассетных боеприпасах. Однако в бюджете Министерства обороны США с 2009 года действуют ограничения на их экспорт, которые при определенных условиях могут быть обойдены решением президента.

"Публично неизвестно, приняла ли администрация Трампа аналогичное решение в данном случае, чтобы обойти мораторий на экспорт. Конгресс имеет право рассмотреть эту сделку и принять совместную резолюцию о несогласии, чтобы заблокировать продажу", - отметили там.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Украина приобрела у Турции 70 баллистических ракет M39 ATACMS, 12 пусковых установок M270 MLRS и десятки тысяч кассетных боеприпасов, которые будут использованы для усиления огневых возможностей как в наступательных, так и в оборонительных операциях против РФ.

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