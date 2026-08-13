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Новини Обстріли Херсона
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Росіяни атакували дронами Херсон, загинули двоє чоловіків

Росія дронами вбила двох чоловіків у Херсоні

Російські війська увечері середи атакували безпілотними літальними апаратами Корабельний район Херсона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна у телеграмі.

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Смертельний удар у вечірній час

"Російські терористи вбили ще двох людей у Херсоні. Близько 21:50 окупанти атакували з БпЛА двох чоловіків у Корабельному районі міста", – написав очільник ОВА.

Особи загиблих наразі встановлюються.

Напередодні окупанти атакували ударними безпілотниками типу "Шахед" Центральний район Херсона. Внаслідок влучань загинули двоє людей.

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обстріл (36138) Херсон (3767) атака (1928) Херсонська область (6886) Херсонський район (1009)
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