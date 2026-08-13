Росіяни атакували дронами Херсон, загинули двоє чоловіків
Російські війська увечері середи атакували безпілотними літальними апаратами Корабельний район Херсона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна у телеграмі.
Смертельний удар у вечірній час
"Російські терористи вбили ще двох людей у Херсоні. Близько 21:50 окупанти атакували з БпЛА двох чоловіків у Корабельному районі міста", – написав очільник ОВА.
Особи загиблих наразі встановлюються.
Напередодні окупанти атакували ударними безпілотниками типу "Шахед" Центральний район Херсона. Внаслідок влучань загинули двоє людей.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль