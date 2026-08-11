Херсонців закликали бути готовими до тривалої відсутності світла: є перебої з водопостачанням

Російські удари по енергетичній інфраструктурі Херсона спричинили знеструмлення міста та перебої з водопостачанням. Влада перевела Пункти Незламності на цілодобовий режим роботи та закликала жителів готуватися до тривалої відсутності електрики.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Влада області провела засідання штабу з оперативного реагування та створення належних умов життєдіяльності населення під час припинення роботи об’єктів критичної інфраструктури.

"Херсон знову зазнав російських ударів по об’єктах енергетики. Через серію атак були знеструмлені споживачі міста.



Разом із військовими, представниками ДСНС, поліції, медичної сфери, цивільного захисту, комунальних установ та керівниками відповідних структурних підрозділів визначили першочергові рішення для оперативного реагування та ліквідації наслідків ударів.



Керівники служб доповіли про готовність працювати у посиленому режимі. Необхідна техніка, паливно-мастильні матеріали та генератори є в наявності", - зазначив він.

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Також під час наради обговорили питання захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Було ухвалено рішення перевести Пункти Незламності на період знеструмлення на цілодобовий режим роботи.

"Важливо зберегти стабільний зв’язок. Від цього безпосередньо залежить робота екстрених служб і можливість медиків, рятувальників та поліцейських оперативно реагувати на виклики. Тому передбачили забезпечення базових станцій зв’язку альтернативними джерелами живлення. Також нагадую, що лінії швидкої, ДСНС та Нацполіції працюють цілодобово", - додав глава ОВА.

Також відомо, що у Херсоні через знеструмлення виникли перебої з водопостачанням.

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"У мережі знижений тиск, а в окремих районах вода подаватиметься за графіками. Працюють і пункти розливу питної води", - зазначив Прокудін.

Жителів Херсона закликали бути готовими до тривалої відсутності електропостачання.

"Енергетики працюють над відновленням мереж, однак постійна загроза нових російських ударів впливає на темпи робіт.



Зі свого боку продовжуємо працювати в постійній координації, щоб якнайшвидше повернути в оселі херсонців світло", - підсумував він.

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