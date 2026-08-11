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Новини Фото Обстріл Київщини
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Наслідки удару рашистів по Київщині: пошкоджено складське приміщення підприємства. ФОТОрепортаж

Внаслідок російської атаки в ніч на 11 серпня у Бучанському районі Київщини пошкоджено складське приміщення підприємства.

Про це повідомила поліція області, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Відомо також, що пошкоджено три вантажні автомобілі, три контейнери та приміщення охорони.

"На щастя, потерпілі відсутні.

На місці події працюють правоохоронці та рятувальники", - додали правоохоронці.

Наслідки удару РФ по Київщині 11 серпня
Наслідки удару РФ по Київщині 11 серпня
Наслідки удару РФ по Київщині 11 серпня

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Що передувало?

Як повідомлялося, в ніч на 11 серпня ворог здійснив обстріл балістичними ракетами на столицю. Внаслідок російської атаки зафіксували влучання на території однієї з дитячих лікарень Шевченківського району.

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Київська область (4603) обстріл (36105) Бучанський район (206)
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