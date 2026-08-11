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Наслідки удару рашистів по Київщині: пошкоджено складське приміщення підприємства. ФОТОрепортаж
Внаслідок російської атаки в ніч на 11 серпня у Бучанському районі Київщини пошкоджено складське приміщення підприємства.
Про це повідомила поліція області, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Відомо також, що пошкоджено три вантажні автомобілі, три контейнери та приміщення охорони.
"На щастя, потерпілі відсутні.
На місці події працюють правоохоронці та рятувальники", - додали правоохоронці.
Що передувало?
Як повідомлялося, в ніч на 11 серпня ворог здійснив обстріл балістичними ракетами на столицю. Внаслідок російської атаки зафіксували влучання на території однієї з дитячих лікарень Шевченківського району.
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