Последствия удара рашистов по Киевщине: повреждено складское помещение предприятия. ФОТОрепортаж

В результате российского нападения в ночь на 11 августа в Бучанском районе Киевской области было повреждено складское помещение предприятия.

Об этом сообщила полиция области, передает Цензор.НЕТ.

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Известно также, что повреждены три грузовых автомобиля, три контейнера и помещение охраны.

"К счастью, пострадавших нет.



На месте происшествия работают правоохранители и спасатели", - добавили правоохранители.







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Что предшествовало?

Как сообщалось, в ночь на 11 августа враг обстрелял столицу баллистическими ракетами. В результате российской атаки зафиксировали попадание на территории одной из детских больниц Шевченковского района.

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