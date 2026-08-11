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Последствия удара рашистов по Киевщине: повреждено складское помещение предприятия. ФОТОрепортаж
В результате российского нападения в ночь на 11 августа в Бучанском районе Киевской области было повреждено складское помещение предприятия.
Об этом сообщила полиция области, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Известно также, что повреждены три грузовых автомобиля, три контейнера и помещение охраны.
"К счастью, пострадавших нет.
На месте происшествия работают правоохранители и спасатели", - добавили правоохранители.
Что предшествовало?
Как сообщалось, в ночь на 11 августа враг обстрелял столицу баллистическими ракетами. В результате российской атаки зафиксировали попадание на территории одной из детских больниц Шевченковского района.
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