РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13509 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрел Киевщины
2 215 0

Последствия удара рашистов по Киевщине: повреждено складское помещение предприятия. ФОТОрепортаж

В результате российского нападения в ночь на 11 августа в Бучанском районе Киевской области было повреждено складское помещение предприятия.

Об этом сообщила полиция области, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Известно также, что повреждены три грузовых автомобиля, три контейнера и помещение охраны.

"К счастью, пострадавших нет.

На месте происшествия работают правоохранители и спасатели", - добавили правоохранители.

Последствия удара РФ по Киевской области 11 августа
Последствия удара РФ по Киевской области 11 августа
Последствия удара РФ по Киевской области 11 августа

Читайте: Меры безопасности планируют усилить на АЗС в Киевской области, - ОВА

Что предшествовало?

Как сообщалось, в ночь на 11 августа враг обстрелял столицу баллистическими ракетами. В результате российской атаки зафиксировали попадание на территории одной из детских больниц Шевченковского района.

Читайте также: Удар БПЛА по Пуховке: погибли директор киевского лицея Галина Кучер, ее муж и внук. ФОТО

Автор: 

Киевская область (4945) обстрел (34806) Бучанский район (195)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 